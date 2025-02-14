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На Київщині судитимуть жінку, яка уклала фіктивний шлюб з метою виїзду ухилянта за кордон

07:18, 14 лютого 2025
Жінка підозрюється у організації незаконного перетину кордону для військовозобов’язаного.
На Київщині судитимуть жінку, яка уклала фіктивний шлюб з метою виїзду ухилянта за кордон
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У Київської області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 45-річної жінки, яка сприяла в незаконному переправленні особи через державний кордон України.

Як повідомили Київська обласна прокуратура, обвинувачена, будучи особою з інвалідністю, за грошову винагороду в розмірі 3 тис. доларів США уклала фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком, щоб він міг уникнути мобілізації та виїхати з нею за кордон як супроводжуючий.

Затримали жінку одразу після укладання шлюбу та одержання частини коштів.

Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років

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