На Київщині судитимуть жінку, яка уклала фіктивний шлюб з метою виїзду ухилянта за кордон

Жінка підозрюється у організації незаконного перетину кордону для військовозобов’язаного.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київської області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 45-річної жінки, яка сприяла в незаконному переправленні особи через державний кордон України.

Як повідомили Київська обласна прокуратура, обвинувачена, будучи особою з інвалідністю, за грошову винагороду в розмірі 3 тис. доларів США уклала фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком, щоб він міг уникнути мобілізації та виїхати з нею за кордон як супроводжуючий.

Затримали жінку одразу після укладання шлюбу та одержання частини коштів.

Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.