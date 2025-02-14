На Киевщине будут судить женщину, которая заключила фиктивный брак с целью выезда уклониста за границу

Женщина подозревается в организации незаконного пересечения границы для военнообязанных.

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В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 45-летней женщины, которая способствовала в незаконной переправке лица через государственную границу Украины.

Как сообщили Киевская областная прокуратура, обвиняемая, являясь лицом с инвалидностью, за денежное вознаграждение в размере 3 тыс. долларов США заключила фиктивный брак с военнообязанным мужчиной, чтобы он мог избежать мобилизации и уехать с ней за границу как сопровождающий.

Женщину задержали сразу после заключения брака и получения части средств.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет

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