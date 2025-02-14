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В Минюсте объяснили, как исправить ошибку в Государственном реестре прав на недвижимое имущество

07:54, 14 февраля 2025
Исправление ошибки, сведений, влияющих права третьих лиц, осуществляется государственным регистратором только при наличии согласия таких лиц или из судебного решения.
В Минюсте объяснили, как исправить ошибку в Государственном реестре прав на недвижимое имущество
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Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции объяснил, как исправить ошибку в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) у ч.2 ст.26 встановлено, що у разі допущення технічної помилки (граматичної описки, друкарської, арифметичної чи іншої помилки) під час внесення відомостей про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав державний реєстратор самостійно виправляє таку помилку, за умови що документи за результатом розгляду заяви заявнику не видавалися.

Виключно на підставі заяви (особи, відомості про речові права, їх обтяження, якої містять відповідну помилку) відповідні помилки, відомості виправляються державним реєстратором у випадках:

- технічну помилку виявлено після отримання заявником документів;

- відбулося виправлення помилки в документах, що подавалися;

- відбулася зміна адреси об’єкта нерухомого майна.

При цьому, виправлення помилки, відомостей, що впливають на права третіх осіб, здійснюється державним реєстратором лише за наявності згоди таких осіб або на підставі судового рішення.

Так, Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1141 (зі змінами) (далі – Порядок ведення), у п.8 передбачає такі типи заяви про виправлення технічної помилки:

- технічна помилка у Державному реєстрі прав;

- виправлення відомостей у Державному реєстрі прав у зв’язку із зміною адреси об’єкта нерухомого майна;

- погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

До технічної помилки ст.14 Закону також відносить наявність в Державному реєстрі прав двох і більше розділів на один об’єкт.

Таке виправлення здійснюється шляхом закриття розділу та реєстраційної справи, відкритих пізніше, а реєстраційний номер такого об’єкта скасовується.

Відомості про речові права, їх обтяження, що містяться в розділі, що закривається як помилковий, одночасно із його закриттям переносяться до розділу, відкритого раніше. Закритий розділ повинен містити посилання на діючий розділ відповідного об’єкта, а діючий розділ - посилання на закритий.

Також державний реєстратор повинен повідомити відповідного користувача, обтяжувача про закриття розділу та перенесення відомостей.

Проте, якщо у зв’язку із наявністю двох і більше розділів виявлено суперечності між зареєстрованими речовими правами - закриття розділу здійснюється виключно на підставі судового рішення.

Крім того, якщо під час проведення державної реєстрації прав державним реєстратором із поданих документів встановлено наявність допущеної технічної помилки під час проведення попередніх реєстраційних дій, що підтверджується документами реєстраційної справи, такі зміни до відомостей Державного реєстру прав вносяться одночасно з проведенням відповідної державної реєстрації прав (п.37 Порядку ведення).

Погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно (невід’ємна архівна складова частина Державного реєстру прав, що містить відомості про права зареєстровані до 01.01.2013), відповідно до п.45 Порядку ведення, у разі, коли державна реєстрація вже проведена в Державному реєстрі прав, за умови належної ідентифікації об’єкта у відповідних реєстрах, здійснюється за заявою особи, записи про яку залишилися без проставлення відмітки про погашення, або її спадкоємців (правонаступників).

Виправлення помилок може здійснюватися будь-яким державним реєстратором речових прав чи нотаріусом, з дотриманням принципу територіальності державної реєстрації (тобто за загальним правилом, помилка у праві власності виправляється в межах області за місцезнаходженням майна).

Заява про виправлення помилки розглядається у день її реєстрації.

Адміністративний збір передбачено лише за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника  - у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (120 грн.), інші типи помилок виправляються безоплатно.

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минюст

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