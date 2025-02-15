Задержка поездов на вокзале Нью-Дели привела к давке – 18 погибших и десятки раненых

На станции проходило большое скопление людей, направлявшихся на Кумбх Мелу в Праяградж.

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На железнодорожном вокзале Нью-Дели во время попытки тысяч пассажиров сесть на задержанные поезда возникла давка, в результате которой погибло 18 человек, а еще десять получили ранения. Четверо из жертв были детьми, а 10 - женщинами, сообщает BBC.

Происшествие произошло на станции, где проходило большое скопление людей, направлявшихся на Кумбх Мелу в Праяградж. Согласно информации, два поезда задержались, а третий поезд, который направлялся в Праяградж, ждал отправления. По словам свидетелей, толпа была огромной, и именно скопление людей стало причиной трагедии.

Премьер-министр Индии, Нарендра Моди, выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что его мысли «со всеми теми, кто потерял своих близких».

Этот инцидент не является первым подобного рода в Индии. Давки на вокзалах и в общественных местах часто случаются, особенно во время религиозных праздников и фестивалей. Лидеры оппозиции в индийском парламенте раскритиковали организацию перевозок на вокзале, обвинив правительство в административной несостоятельности. В частности, Рахул Ганди, лидер оппозиции, заявил, что учитывая большое количество верующих на вокзале, следовало лучше организовать работу станции.

Полиция подтвердила, что давка произошла из-за задержки поездов и скопления людей.

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