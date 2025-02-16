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Убытки экологии Украины оцениваются в 72 млрд евро, – Даниил Гетманцев

11:16, 16 февраля 2025
Экологическая катастрофа в Украине: более 1000 квадратных километров лесов и более 250 тысяч погибших морских млекопитающих.
Убытки экологии Украины оцениваются в 72 млрд евро, – Даниил Гетманцев
Фото: УНИАН
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Убытки для экологии Украины из-за военных действий, по оценкам экспертов, составляют около 72 миллиардов евро. Украина на сегодня является самой заминированной страной мира, с примерно 160 тысячами квадратных километров, что соответствует площади Греции. Для полного разминирования этой территории понадобится около 34 миллиардов евро, а работы могут длиться до 30 лет. Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

За время войны на минах подорвались почти 1000 гражданских лиц, среди которых есть дети. Пожары, обстрелы и незаконная вырубка лесов привели к потере более 1000 квадратных километров лесных массивов. Кроме того, значительно выросли выбросы парниковых газов: из-за боевых действий в атмосферу попало около 175 миллионов тонн CO₂.

Загрязнение воздуха стало еще одной серьезной проблемой: в Киеве концентрация вредных веществ в воздухе в 27 раз превышает норму. Ситуация с водоемами также критическая: утечки топлива, химикатов и попадание тяжелых металлов ухудшают качество воды и приводят к гибели фауны.

Война серьезно угрожает биоразнообразию Украины. В частности, боевые действия на море стали причиной гибели 250 тысяч китообразных. Всего под угрозой существования находится около 80 видов животных. Одним из крупнейших ударов по природе стала гибель 33 тысяч гектаров уникальной экосистемы заповедника «Аскания-Нова» на Херсонщине.

Реальный масштаб экологической катастрофы пока трудно оценить, однако восстановление потребует значительных ресурсов и длительного времени. Часть экосистем и биоразнообразия, к сожалению, уже невозможно вернуть в прежнее состояние.

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Даниил Гетманцев

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