Киев в снегу – на дорогах работает 232 единицы техники

К уборке снега привлечено более 2,5 тысячи работников и 232 единицы техники.

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16 февраля в Киеве к уборке снега задействовано 232 единицы техники «Киевавтодора». Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В первую очередь очищают главные магистрали, мосты, спуски и подъемы, а также обрабатывают дороги противогололедными средствами. Для ручной уборки задействовано 144 работника в составе 22 бригад. Они очищают остановки, узкие тротуары, лестницы и пешеходные переходы.

Для уборки снега на придомовых территориях работает более 2,4 тысячи работников управляющих компаний. В то же время в парках и скверах работают «зеленстроевцы». К ликвидации последствий снегопадов привлечено 49 единиц техники и 326 работников.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и температуру от 4 до 6 градусов мороза, а также гололедицу на дорогах. Водителей просят быть осмотрительными и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - осторожными и носить фликеры в темное время суток.

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