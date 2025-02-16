Цифровые рейдовые проверки для грузовиков и автобусов – в Украине одобрен запуск проекта еИнспектор

Кабмин поддержал цифровизацию рейдовых проверок коммерческого транспорта.

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Правительство Украины поддержало запуск проекта еИнспектор, который предусматривает цифровизацию рейдовых проверок коммерческого транспорта - грузовиков и автобусов. Проверки будут выполнять инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Цель проекта - упрощение процесса проверки и фиксации ее результатов с помощью четко определенных вопросов и механизмов. Это позволит минимизировать человеческий фактор и повысить прозрачность проверок, заверил Вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Новая система также предусматривает «чек-лист» для инспекторов, что минимизирует коррупционные риски и возможности для злоупотреблений. Перевозчики и водители смогут убедиться в прозрачности проверки, а сам процесс проверки будет занимать меньше времени.

Ожидается, что новый механизм проверок заработает в мае 2025 года.

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