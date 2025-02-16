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Цифрові рейдові перевірки для вантажівок та автобусів – в Україні схвалено запуск проекту єІнспектор

11:34, 16 лютого 2025
Кабмін підтримав цифровізацію рейдових перевірок комерційного транспорту.
Цифрові рейдові перевірки для вантажівок та автобусів – в Україні схвалено запуск проекту єІнспектор
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Уряд України підтримав запуск проєкту єІнспектор, який передбачає цифровізацію рейдових перевірок комерційного транспорту — вантажівок та автобусів. Перевірки виконуватимуть інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті.

Проєкт має на меті спрощення процесу перевірки та фіксації її результатів за допомогою чітко визначених питань і механізмів. Це дозволить мінімізувати людський фактор і підвищити прозорість перевірок, запевнив Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.

Нова система також передбачає «чек-ліст» для інспекторів, що мінімізує корупційні ризики та можливості для зловживань. Перевізники та водії зможуть переконатися у прозорості перевірки, а сам процес перевірки займатиме менше часу.

Очікується, що новий механізм перевірок запрацює у травні 2025 року.

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Кабінет Міністрів України транспорт

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