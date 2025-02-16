Цифрові рейдові перевірки для вантажівок та автобусів – в Україні схвалено запуск проекту єІнспектор

Кабмін підтримав цифровізацію рейдових перевірок комерційного транспорту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд України підтримав запуск проєкту єІнспектор, який передбачає цифровізацію рейдових перевірок комерційного транспорту — вантажівок та автобусів. Перевірки виконуватимуть інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті.

Проєкт має на меті спрощення процесу перевірки та фіксації її результатів за допомогою чітко визначених питань і механізмів. Це дозволить мінімізувати людський фактор і підвищити прозорість перевірок, запевнив Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.

Нова система також передбачає «чек-ліст» для інспекторів, що мінімізує корупційні ризики та можливості для зловживань. Перевізники та водії зможуть переконатися у прозорості перевірки, а сам процес перевірки займатиме менше часу.

Очікується, що новий механізм перевірок запрацює у травні 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.