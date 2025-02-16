Київ в снігу – на дорогах працює 232 одиниці техніки

До прибирання снігу залучено більше 2,5 тисячі працівників та 232 одиниці техніки.

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16 лютого у Києві до прибирання снігу задіяно 232 одиниці техніки «Київавтодору». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Першочергово очищають головні магістралі, мости, спуски та підйоми, а також обробляють дороги протиожеледними засобами. Для ручного прибирання задіяно 144 працівники в складі 22 бригад. Вони очищають зупинки, вузькі тротуари, сходи та пішохідні переходи.

Для прибирання снігу на прибудинкових територіях працює понад 2,4 тисячі працівників керуючих компаній. Водночас у парках і скверах працюють «зеленбудівці». До ліквідації наслідків снігопадів залучено 49 одиниць техніки та 326 працівників.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями і температуру від 4 до 6 градусів морозу, а також ожеледицю на дорогах. Водіїв просять бути обачними та дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів — обережними і носити флікери в темний час доби.

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