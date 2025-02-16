Збитки екології України оцінюються у 72 млрд євро, – Данило Гетманцев

Екологічна катастрофа в Україні: понад 1000 квадратних кілометрів лісів і понад 250 тисяч загиблих морських ссавців.

Фото: УНІАН

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Збитки для екології України через військові дії, за оцінками експертів, складають близько 72 мільярдів євро. Україна на сьогодні є найзамінованішою країною світу, з приблизно 160 тисячами квадратних кілометрів, що відповідає площі Греції. Для повного розмінування цієї території знадобиться близько 34 мільярдів євро, а роботи можуть тривати до 30 років. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За час війни на мінах підірвались майже 1000 цивільних осіб, серед яких є діти. Пожежі, обстріли та незаконна вирубка лісів призвели до втрати понад 1000 квадратних кілометрів лісових масивів. Крім того, значно зросли викиди парникових газів: через бойові дії в атмосферу потрапило близько 175 мільйонів тонн CO₂.

Забруднення повітря стало ще однією серйозною проблемою: у Києві концентрація шкідливих речовин у повітрі в 27 разів перевищує норму. Ситуація з водоймами також критична: витоки пального, хімікатів та потрапляння важких металів погіршують якість води та призводять до загибелі фауни.

Війна серйозно загрожує біорізноманіттю України. Зокрема, бойові дії на морі стали причиною загибелі 250 тисяч китоподібних. Загалом під загрозою існування перебуває близько 80 видів тварин. Одним із найбільших ударів по природі стала загибель 33 тисяч гектарів унікальної екосистеми заповідника «Асканія-Нова» на Херсонщині.

Реальний масштаб екологічної катастрофи наразі важко оцінити, однак відновлення потребуватиме значних ресурсів та тривалого часу. Частину екосистем і біорізноманіття, на жаль, вже неможливо повернути до попереднього стану.

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