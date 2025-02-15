Затримка поїздів на вокзалі Нью-Делі призвела до тисняві – 18 загиблих та десятки поранених

На станції проходило велике скупчення людей, що прямували на Кумбх Мелу в Праяградж.

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На залізничному вокзалі Нью-Делі під час спроби тисяч пасажирів сісти на затримані поїзди виникла тиснява, внаслідок якої загинуло 18 осіб, а ще десятеро отримали поранення. Четверо з жертв були дітьми, а 10 – жінками, повідомляє BBC.

Подія сталася на станції, де проходило велике скупчення людей, що прямували на Кумбх Мелу в Праяградж. Згідно з інформацією, два поїзди затримались, а третій поїзд, який направлявся до Праяграджа, чекав на відправлення. За словами свідків, натовп був величезним, і саме скупчення людей стало причиною трагедії.

Прем'єр-міністр Індії, Нарендра Моді, висловив співчуття родинам загиблих, заявивши, що його думки «з усіма тими, хто втратив своїх близьких».

Цей інцидент не є першим подібного роду в Індії. Тисняви на вокзалах та в громадських місцях часто трапляються, особливо під час релігійних свят і фестивалів. Лідери опозиції в індійському парламенті розкритикували організацію перевезень на вокзалі, звинувативши уряд у адміністративній неспроможності. Зокрема, Рахул Ганді, лідер опозиції, заявив, що з огляду на велику кількість вірян на вокзалі, слід було краще організувати роботу станції.

Поліція підтвердила, що тиснява сталася через затримки поїздів та скупчення людей.

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