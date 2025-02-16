В Австрії сирієць з ножем напав на перехожих – загинув 14-річний підліток

У Філлаху сирієць ножем вбив підлітка, ще четверо перехожих отримали поранення.

Фото: ukrinform

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У містечку Філлах, що в австрійській федеральній землі Каринтія, стався трагічний інцидент, коли 23-річний сирієць напав з ножем на перехожих, вигукуючи «Аллах Акбар». Внаслідок нападу загинув 14-річний підліток, ще четверо осіб отримали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє OTS.

Зловмисника вдалося зупинити завдяки кур'єру, який збив його на автомобілі. Під час затримання чоловік посміхався та піднімав вказівний палець. За попередньою інформацією, сирієць раніше подав заявку на отримання статусу біженця в Австрії.

Віцегубернатор Нижньої Австрії, Удо Ландбауер, прокоментував інцидент, наголосивши на необхідності перегляду політики надання притулку та посилення депортаційних заходів. За його словами, «безпека громадян повинна мати пріоритет над правами злочинців, які шукають притулку».

Поліція продовжує розслідування обставин нападу, проте вже зараз ясно, що трагедія, ймовірно, стане причиною для перегляду міграційної політики в країні.

Раніше, як повідомлялося, в центрі німецького Мюнхена автомобіль в'їхав у групу людей. Внаслідок наїзду постраждали щонайменше 28 людей.

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