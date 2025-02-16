Китай и Бразилия поддержали работу группы «Друзья мира» для урегулирования войны в Украине

Ван И и Селсо Аморим обсудили мирное урегулирование войны в Украине на Мюнхенской конференции.

Фото: fmprc.gov.cn

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Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И и главный внешнеполитический советник президента Бразилии Селсо Аморим встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где обсудили ситуацию в Украине. В результате встречи было сделано совместное заявление, в котором обе страны подтвердили свою полную поддержку инициативы группы «Друзья мира». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

«Обе стороны полностью поддержали работу группы «Друзья мира» и будут продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического решения украинского кризиса», - говорится в сообщении.

В заявлении указано, что Китай и Бразилия продолжат прилагать усилия для мирного решения конфликта в Украине, акцентируя внимание на важности дипломатии и мирных переговоров.

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