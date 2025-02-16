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Взрыв в Николаеве – погибли трое военных Центра противоминной деятельности

11:52, 16 февраля 2025
Три военнослужащих погибли в результате взрыва возле заведения питания.
Взрыв в Николаеве – погибли трое военных Центра противоминной деятельности
Фото: Ukrainian Demining Services
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14 февраля в центре Николаева произошел взрыв, в результате которого погибли трое военных Центра противоминной деятельности. Взрыв, прогремевший во время тревоги, не был связан с обстрелом или «прилетом». Позже выяснилось, что трагедия произошла вблизи заведения питания на улице Пограничной.

Погибшие военнослужащие - Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Центр противоминной деятельности выразил глубокие соболезнования в связи с их гибелью, подчеркнув, что они отдали свою жизнь, выполняя свой долг перед Родиной.

«Ужасный теракт в Николаеве унес жизни Вадима, Елены и Евгения. Наши коллеги - военнослужащие Центра Противоминной Деятельности», - говорится в сообщении Ukrainian Demining Services.

По данным полиции, в результате взрыва два человека погибли, еще восемь получили ранения. Правоохранители ведут расследование этого теракта.

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военные Николаев

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