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Україна має бути стороною будь-яких потенційних мирних переговорів – очільник МЗС Китаю

12:48, 16 лютого 2025
Україна та Китай обговорили участь у мирних переговорах та двосторонні відносини на Мюнхенській конференції.
Україна має бути стороною будь-яких потенційних мирних переговорів – очільник МЗС Китаю
Фото: president.gov.ua
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Міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою наголосив на необхідності участі України в будь-яких потенційних мирних переговорах. Зустріч відбулася на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

У ході бесіди, яка була спрямована на обговорення шляхів досягнення миру, сторони підтвердили взаємну повагу до територіальної цілісності України та Китаю, що є основою двосторонніх відносин. Єрмак і Сибіга поділилися українським баченням всеохопного, справедливого та стійкого миру, відзначивши важливу роль Китаю як глобального гравця у цих процесах.

Ван Ї підкреслив, що Європа також повинна відігравати важливу роль у мирних переговорах, що стане важливим фактором для досягнення стабільності в регіоні.

Під час зустрічі також обговорювались питання розвитку двосторонніх відносин, зокрема в торгівлі, адже Китай є одним із найбільших торговельних партнерів України. Єрмак та Сибіга поінформували китайського міністра про ризики, які створює російський удар дроном по ЧАЕС, що призвів до потенційної загрози ядерного інциденту. Вони подякували Китаю за підтримку та принципову позицію щодо ядерної безпеки.

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МЗС Китай Андрій Сибіга Андрій Єрмак

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