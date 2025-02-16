Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Єрмак зустрівся з посланником з особливих доручень президента США Гренеллом

13:06, 16 лютого 2025
Єрмак і Гренелл обговорили зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США.
Єрмак зустрівся з посланником з особливих доручень президента США Гренеллом
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мюнхені керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним посланником з особливих доручень Президента США Річардом Гренеллом. Зустріч була присвячена обговоренню актуальних питань міжнародної безпеки та зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Єрмак подякував Сполученим Штатам за незмінну підтримку України в боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Окремо увагу було приділено підготовці високорівневих зустрічей та обговоренню подальших кроків для координації безпекової та економічної підтримки України.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості продовження діалогу для досягнення справедливого миру. Він підкреслив, що підтримка України є важливою інвестицією у глобальну стабільність і безпеку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Андрій Єрмак

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення списання військового майна

Також пропонується удосконалити норми, які передбачають наявність в СБУ військового майна та управління ним.

Потрібно, щоб у кожного арештованого активу був «бебісітер» – Верховна Рада схвалила законопроект про реформу АРМА за основу

Співавтор законопроекту Олексій Мовчан зауважив, що законопроект про реформу АРМА і відбір її керівника з міжнародними експертами також передбачає, щоб у кожного арештованого активу була нянька або «бебісітер».

Реформа Верховного Суду відбудеться, питання вже вирішене – Офіс Президента

Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність, а іноземні партнери України надали на це принципову згоду.

Прокурорів зобов’яжуть забезпечувати явку до суду свідків обвинувачення – Раді рекомендували прийняти закон

Прокурор повинен буде забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення, викликаних у судове засідання.

Судова влада самостійно не здатна забезпечити свою незалежність — Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що інші гілки влади не надто зважають на інтереси судової влади і не мають бажання захищати її незалежність.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду