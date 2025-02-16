Єрмак зустрівся з посланником з особливих доручень президента США Гренеллом

Єрмак і Гренелл обговорили зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США.

Фото: president.gov.ua

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У Мюнхені керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним посланником з особливих доручень Президента США Річардом Гренеллом. Зустріч була присвячена обговоренню актуальних питань міжнародної безпеки та зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Єрмак подякував Сполученим Штатам за незмінну підтримку України в боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Окремо увагу було приділено підготовці високорівневих зустрічей та обговоренню подальших кроків для координації безпекової та економічної підтримки України.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості продовження діалогу для досягнення справедливого миру. Він підкреслив, що підтримка України є важливою інвестицією у глобальну стабільність і безпеку.

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