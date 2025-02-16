На Волині згорів готельно-ресторанний комплекс

50 рятувальників гасили вогонь до ранку.

Фото: ДСНС України

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У ніч на 16 лютого у селі Зміїнець Луцького району спалахнула велика пожежа в готельно-ресторанному комплексі. Вогонь гасили до п’ятої ранку, повідомляє ДСНС України.

Сигнал про займання надійшов о 23:13. До місця події терміново вирушили рятувальники з Луцька, Ківерців та Рожища. Загалом у ліквідації брали участь 50 вогнеборців і 13 одиниць техніки.

Через сильне задимлення була залучена газодимозахисна служба. Завдяки оперативним діям пожежу вдалося повністю ліквідувати о 05:28, не допустивши її поширення на сусідні будівлі.

Причини займання наразі встановлюються.

Фото: ДСНС України

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