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На Львовщине судили военнообязанного за попытку побега за границу

15:51, 16 февраля 2025
Суд оштрафовал уклониста на 8 500 гривен.
На Львовщине судили военнообязанного за попытку побега за границу
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Во Львовской области суд оштрафовал мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Польшей вне официального пункта пропуска.

Как отмечается в постановлении Старосамборского районного суда Львовской области по делу № 455/34/25, 5 января военнообязанный вместе с еще одним мужчиной попытались пересечь границу в обход пунктов контроля, однако их задержали пограничники возле села Скелевка.

Обвиняемый не явился на судебное заседание, но подал заявление с просьбой рассмотреть дело без его присутствия.

Суд признал мужчину виновным в попытке незаконного пересечения государственной границы и назначил ему штраф в размере 8 500 гривен. Также он должен уплатить 605 гривен судебного сбора.

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