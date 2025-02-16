Практика судів
  1. В Україні

Російські дрони пошкодили теплову електростанцію Миколаєва

16:27, 16 лютого 2025
Унаслідок атаки РФ без тепла залишилися 46 тисяч абонентів.
Російські дрони пошкодили теплову електростанцію Миколаєва
Фото: Pixabay
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 16 лютого російські дрони атакували Миколаїв, пошкодивши міську теплоелектростанцію. Внаслідок цього без теплопостачання залишилися 46 тисяч абонентів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що удар був свідомим – ворог намагається залишити людей без тепла у морозні дні та створити гуманітарну катастрофу.

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. В місті вже розгорнуто 67 Пунктів Незламності, а в лікарнях почали підключати три модульні котельні.

Шмигаль також доручив провести засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб оперативно вжити додаткових заходів для відновлення теплопостачання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Миколаїв обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада внесла зміни щодо порядку оцінювання потреб особи чи сім’ї у соціальних послугах

Зміни зокрема стосуються оцінювання потреб у соціальних послугах та осіб, які надають соціальні послуги.

Кабмін заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК і змінив порядок подання документів про дитину з інвалідністю

Уряд вніс зміни в порядок оформлення військово-облікового документа особами з інвалідністю.

Кабмін затвердив положення про систему «Аркан», через яку відбувається контроль осіб, авто і вантажів, що перетинають кордон

Як зазначено у постанові, система «Аркан» призначена для обробки інформації в інтересах національної безпеки.

Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення списання військового майна

Також пропонується удосконалити норми, які передбачають наявність в СБУ військового майна та управління ним.

Потрібно, щоб у кожного арештованого активу був «бебісітер» – Верховна Рада схвалила законопроект про реформу АРМА за основу

Співавтор законопроекту Олексій Мовчан зауважив, що законопроект про реформу АРМА і відбір її керівника з міжнародними експертами також передбачає, щоб у кожного арештованого активу була нянька або «бебісітер».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду