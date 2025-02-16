Російські дрони пошкодили теплову електростанцію Миколаєва

Унаслідок атаки РФ без тепла залишилися 46 тисяч абонентів.

Фото: Pixabay

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У ніч на 16 лютого російські дрони атакували Миколаїв, пошкодивши міську теплоелектростанцію. Внаслідок цього без теплопостачання залишилися 46 тисяч абонентів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що удар був свідомим – ворог намагається залишити людей без тепла у морозні дні та створити гуманітарну катастрофу.

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. В місті вже розгорнуто 67 Пунктів Незламності, а в лікарнях почали підключати три модульні котельні.

Шмигаль також доручив провести засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб оперативно вжити додаткових заходів для відновлення теплопостачання.

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