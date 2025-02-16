Украина стремится привлечь американских инвесторов и получить гарантии безопасности — Андрей Ермак

Руководитель ОП подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть сильными, эффективными и реальными и включать США.

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Украина стремится вовлечь американских инвесторов в стратегические отрасли экономики и получить сильные гарантии безопасности с участием США. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Основной месседж президента Владимира Зеленского – ситуация в мире требует от Европы силы и единства, чтобы быть способной ответить на любые вызовы. Кроме того, во время встреч в Мюнхене с вице-президентом США Джей Ди Венсом и другими американскими официальными лицами Украина получила обязательство по продолжению поддержки и политической воли достичь устойчивого мира», - заявил Ермак.

Он также подчеркнул, что любые планы, подготовленные без Украины, неприемлемы.

«Президент дал четко понять, что любые планы, подготовленные без Украины, неприемлемы. Гарантии безопасности должны быть сильными, эффективными и реальными и включать США», – подчеркнул руководитель ОП.

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах завершить войну с помощью партнеров в 2025 году.

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