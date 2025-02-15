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Зеленський заявив про плани завершити війну з допомогою партнерів у 2025 році

13:33, 15 лютого 2025
Україна готує своє бачення гарантій безпеки та поділиться ними з США , — Володимир Зеленський.
Зеленський заявив про плани завершити війну з допомогою партнерів у 2025 році
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Президент Володимир Зеленський під час промови на Мюнхенській конференціії з безпеки заявив, що Україна прагне досягти миру вже цього року. За словами Президента, протягом місяця Україна підготує бачення гарантій безпеки, поділиться ним із США та Європою.

"Ми хочемо миру, працюємо над цим, готуватимемо гарантії безпеки такими, якими ми їх бачимо. Поділимося ними з США, сподіваюсь, що вони також поділяться своїм баченням. Спільний підхід це дуже важливо і для нас, і для всіх європейських партнерів - для ЄС та Великої Британії", - сказав він.

Зеленський зазначив, що дуже важливо підготувати "всі ці речі" протягом наступних місяців, щоб поділитися ними з Дональдом Трампом.

"Щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити спільний план, викласти його на стіл перед Путіним і зробити все, з тих речей, про які каже президент Трамп, що він їх може робити - продовжувати санкції, чинити тиск, будь-яким чином як хоче. А після цього закінчити війну у 2025 році, досягти миру, така мета, такий наш план", - констатував Зеленський.

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США росія Європа війна Володимир Зеленський

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