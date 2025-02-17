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Гоструда объяснила, от чего зависит размер больничных

10:32, 17 февраля 2025
Пособие по временной нетрудоспособности – это процент от средней заработной платы.
Гоструда объяснила, от чего зависит размер больничных
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Управление инспекционной деятельности Гоструда в Винницкой области рассказало, от чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности.

Такая помощь выплачивается застрахованному лицу в размере средней заработной платы, который зависит от страхового стажа:

1) 50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до трех лет;

2) 60% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от трех до пяти лет;

3) 70% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от пяти до восьми лет;

4) 100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более восьми лет.

Если работник в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имел страховой стаж менее 6 месяцев, пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не больше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы.

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Гоструда больничные

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