На Одещині невідомі пошкодили пам’ятні портрети на могилах загиблих воїнів

На Одещині поліцейські розслідують наругу над могилами загиблих захисників України.

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У Березівському районі Одеської області поліція встановлює обставини наруги над місцями поховання загиблих українських воїнів. Інцидент стався на кладовищі одного з сіл Курісовської ОТГ, про що сьогодні, 16 лютого, вранці повідомив голова громади. Про це повідомила поліція Одеської області.

Попередньо встановлено, що невідомі пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох захисників України. На місці події працюють працівники територіального підрозділу поліції. Проводиться комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.

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