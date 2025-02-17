В Калуше мужчина получил 7 лет за решеткой за похищение у ребенка велосипеда

Суд признал виновным ранее судимого 21-летнего жителя города Калуша в грабеже, совершенном повторно, в условиях военного положения.

Иллюстративное фото из открытых источников

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На Прикарпатье к 7 годам и 6 месяцам за решеткой осужден житель Калуша за похищение у ребенка велосипеда. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что в июле 2024 года в подъезде одного из домов в г. Калуш 14-летний парень поднимался домой и вез с собой велосипед.

В это время злоумышленник схватил его рукой за голову и ударил. Выхватил из рук парня велосипед и скрылся.

Так, суд признал виновным ранее судимого 21-летнего жителя города Калуша в грабеже, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст.186 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

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