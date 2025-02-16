Вместе с документами, необходимыми для получения избранной консульской услуги, военнообязанные должны также предоставить свой военно-учетный документ в электронном виде.

Фото: radiotrek.rv.ua

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Стало известно, как военнообязанные за границей могут получить консульские услуги. Об этом сообщило Посольство Украины в Республике Австрия.

Согласно действующему законодательству, вместе с документами, необходимыми для получения избранной консульской услуги, военнообязанные заявители должны подать свой военно-учетный документ в электронном виде (э-ВУД).

«э-ВУД направляется заявителем на электронную почту, предоставляемую консульским должностным лицом, для печати и приобщения к документам о предоставлении консульской услуги. По возможности заявитель может подготовить распечатку pdf-файла из приложения «Резерв+», – говорится в сообщении.

э-ВУД – это электронный документ, который отображается в приложении на смартфоне пользователя и содержит проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

«Для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не раньше, чем за три дня до обращения в консульское учреждение. Если документ старше трех дней, перед обращением следует заново сформировать его в электронном кабинете призывника. Консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных заявителя и возможности предоставления консульской услуги через сканирование кода э-ВУД», – указали в посольстве.

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