Как вручается акт камеральной проверки — разъяснение ГНС

Налоговики напомнили процедуру вручения плательщику акта камеральной проверки.

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Главное управление ГНС в Одесской области рассказало об особенностях вручения акта камеральной проверки.

В соответствии с абзацем первым пунктом 76.1 статьи 76 НКУ камеральная проверка проводится должностными лицами контролирующего органа без какого-либо специального решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) такого органа или направления на его проведение.

По результатам камеральной проверки в случае установления нарушений составляется акт в двух экземплярах, который подписывается должностными лицами такого органа, проводившими проверку, и после регистрации в контролирующем органе вручается или направляется для подписания в течение трех рабочих дней налогоплательщику в порядке, определенном статьей 42 НКУ (пункт 86.2 статьи 86 НКУ).

Согласно пункту 42.2 статьи 42 НКУ документы считаются должным образом врученными, в частности присланные по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении или лично вручены налогоплательщику (его представителю).

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