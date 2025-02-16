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США могут ослабить санкции против Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных — NYT

17:03, 16 февраля 2025
Вероятно, что Штаты намерены заключить соглашение, в котором они ослабят санкции, а Беларусь освободит политзаключенных.
США могут ослабить санкции против Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных — NYT
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Соединенные Штаты Америки могут ослабить санкции против Беларуси, если страна освободит политзаключенных. Об этом сообщает The New York Times.

12 февраля Беларусь уволила трех политзаключенных, среди которых был один американец.

В тот же день впервые за пять лет прошла встреча Лукашенко с представителями Государственного департамента США.

Вероятно, что Штаты намерены заключить соглашение, в котором они ослабят санкции, а Беларусь освободит политзаключенных.

После встречи один из американских чиновников сказал, что в администрации президента США Дональда Трампа думают над «большим соглашением», по которому Лукашенко должен согласиться уволить политзаключенных, а США ослабить санкции.

По данным белорусской правозащитной группы «Вясна», в настоящее время в Беларуси 1 226 политзаключенных.

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США санкции Беларусь

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