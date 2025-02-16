США могут ослабить санкции против Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных — NYT

Соединенные Штаты Америки могут ослабить санкции против Беларуси, если страна освободит политзаключенных. Об этом сообщает The New York Times.
12 февраля Беларусь уволила трех политзаключенных, среди которых был один американец.
В тот же день впервые за пять лет прошла встреча Лукашенко с представителями Государственного департамента США.
Вероятно, что Штаты намерены заключить соглашение, в котором они ослабят санкции, а Беларусь освободит политзаключенных.
После встречи один из американских чиновников сказал, что в администрации президента США Дональда Трампа думают над «большим соглашением», по которому Лукашенко должен согласиться уволить политзаключенных, а США ослабить санкции.
По данным белорусской правозащитной группы «Вясна», в настоящее время в Беларуси 1 226 политзаключенных.
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