США спрашивают страны ЕС, какие гарантии они могут дать Украине, включая отправку войск

Штаты разослали странам Евросоюза список вопросов о возможном вкладе в гарантии для Украины.

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Соединенные Штаты Америки проводят опрос среди европейских союзников, какой вклад та или иная страна готова внести предоставление Украине гарантий безопасности после завершения ее войны с Россией, включая отправку войск в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В частности, президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что США разослали странам ЕС список вопросов возможного вклада в гарантии для Украины.

По его словам, «это заставит европейцев задуматься, и потом уже европейцам решать, отвечать ли на эту анкету и отвечать на нее всем вместе».

Как указывает издание, представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон «ясно дал понять: мы ожидаем, что европейские партнеры примут инициативу в создании прочной структуры безопасности, и ждем от них предложений».

«Судебно-юридическая газета» писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон 17 февраля проведет экстренный саммит европейских лидеров, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

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