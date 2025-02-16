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Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине

17:39, 16 февраля 2025
Также Президент призвал европейских союзников сесть за стол переговоров, предупредив о перспективе вторжения РФ в другие места Европы уже этим летом.
Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он никогда не примет мирное соглашение, заключенное США и РФ без Украины за столом переговоров. Об этом он сказал в интервью NBC News.

«Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда», — заявил Президент Зеленский.

«Это война в Украине против нас, и это наши человеческие потери», — добавил Глава государства.

Президент Зеленский призвал европейских союзников также сесть за стол переговоров, предупредив о том, что может произойти с НАТО, если РФ не остановить или США выйдут из группы.

Он отметил, что россияне уже этим летом могут совершить нападение на другие регионы Европы.

Ссылаясь на данные разведки, Зеленский предупредил о перспективе более масштабного вторжения РФ в других местах Европы уже этим летом.

«Зная, что РФ не удалось нас оккупировать, мы не знаем, куда она уйдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим, что Путин будет вести войну против НАТО», – сказал Президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные без ее участия.

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