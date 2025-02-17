Практика судов
  1. В Украине

В Минобороны назвали топ-5 популярных направлений вакансий в Резерв+

12:02, 17 февраля 2025
Какие военные профессии чаще всего выбирают желающие присоединиться к Силам обороны через сервис рекрутинга в Резерв+.
В Минобороны назвали топ-5 популярных направлений вакансий в Резерв+
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Минобороны назвали самые популярные военные профессии, выбирающие желающие присоединиться к Силам обороны через сервис рекрутинга в приложении Резерв+.

По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, чаще всего выбирают профессии по таким направлениям как штаб, БПЛА, IT, транспорт и пехота.

«Наша цель — предложить пользователю в сервисе рекрутинга широкий спектр вакансий и направлений, существующих в Силах обороны. Тезис о «войсках нужны все» не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия способна принести пользу и увеличить возможности войска», — отметила Черногоренко.

Сервис рекрутинга запустился в приложении «Резерв+» в октябре прошлого года. Он позволяет украинцам найти в армии оптимальную вакансию среди тысяч разных вариантов, подчеркнули в Минобороны.

Сервис предлагает один из самых больших перечней открытых должностей в Силах обороны — более 6 тысяч. По данным Минобороны, зафиксировано уже более 50 тысяч отзывов на эти вакансии.

Как подчеркнули в ведомстве, рекрутинг в «Резерв+» поможет пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их запросу, опыту и предпочтениям.

При поиске вакансии пользователям следует пройти небольшой тест, например, указать, есть ли оконченное обучение в одной из военных сфер или в каком направлении гражданин разбирается лучше.

Вакансии содержат подробное описание: информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Процесс выбора вакансий удобен: есть фильтр, помогающий искать оптимальные предложения по выбранным критериям. Интуитивный интерфейс позволяет быстро сортировать вакансии: нажать «плюс», чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления или «минус», чтобы отклонить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия военнослужащие Минобороны Резерв+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ирина Верещук сообщила, что украинцам за границей, подавшим документы еще весной 2024 года, отдадут их паспорта

Как сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук, находящиеся за рубежом украинцы наконец-то начали получать паспорта.

Сведения об инвалидности будут отображаться в Реестре «Оберег» автоматически — Кабмин внес изменения

В случае внесения в Реестр «Оберег» сведений о наличии у лица инвалидности, таких лиц на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не направляют.

Дело агрофирмы «Цветы Украины»: как в Украине положили начало ноу-хау относительно использования обличителей

Обличитель по этому делу – подчиненный экс-министра Александра Кубракова – не указал ни того, кто предлагает неправомерную выгоду, ни того, в чем заключалось предложение и, в конце концов, даже ни того, что именно предлагается как неправомерная выгода, но НАБУ это не помешало.

Мужчин 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года, автоматически внесут в Реестр военнообязанных

Относительно мужчин 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы за границей до 24 апреля 2024 года, ГМС единовременно сформирует перечень сведений и передаст их Минобороны для внесения сведений в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Верховный Суд признал противоправным наложение штрафа за недопущение к проверке из-за отсутствия руководителя предприятия

Условия, при которых «формальные» нарушения являются основанием для отмены постановления Гоструда о привлечении к ответственности – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду