В Минобороны назвали топ-5 популярных направлений вакансий в Резерв+

Какие военные профессии чаще всего выбирают желающие присоединиться к Силам обороны через сервис рекрутинга в Резерв+.

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В Минобороны назвали самые популярные военные профессии, выбирающие желающие присоединиться к Силам обороны через сервис рекрутинга в приложении Резерв+.

По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, чаще всего выбирают профессии по таким направлениям как штаб, БПЛА, IT, транспорт и пехота.

«Наша цель — предложить пользователю в сервисе рекрутинга широкий спектр вакансий и направлений, существующих в Силах обороны. Тезис о «войсках нужны все» не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия способна принести пользу и увеличить возможности войска», — отметила Черногоренко.

Сервис рекрутинга запустился в приложении «Резерв+» в октябре прошлого года. Он позволяет украинцам найти в армии оптимальную вакансию среди тысяч разных вариантов, подчеркнули в Минобороны.

Сервис предлагает один из самых больших перечней открытых должностей в Силах обороны — более 6 тысяч. По данным Минобороны, зафиксировано уже более 50 тысяч отзывов на эти вакансии.

Как подчеркнули в ведомстве, рекрутинг в «Резерв+» поможет пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их запросу, опыту и предпочтениям.

При поиске вакансии пользователям следует пройти небольшой тест, например, указать, есть ли оконченное обучение в одной из военных сфер или в каком направлении гражданин разбирается лучше.

Вакансии содержат подробное описание: информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Процесс выбора вакансий удобен: есть фильтр, помогающий искать оптимальные предложения по выбранным критериям. Интуитивный интерфейс позволяет быстро сортировать вакансии: нажать «плюс», чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления или «минус», чтобы отклонить.

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