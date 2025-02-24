У Франції біля генерального консульства РФ пролунав вибух — перші подробиці

На місці працюють близько 30 пожежників.

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24 лютого у французькому Марселі прогримів вибух поруч з генеральним консульством РФ. Про це повідомляє BFMTV.

На місці працюють близько 30 пожежників та правоохоронці.

Консульство розташоване на авеню Амбруаз-Паре, у 8-му окрузі. В окрузі згруповано багато консульств, у тому числі Єгипту, Тунісу, Вірменії та Сан-Томе і Принсіпі.

Ймовірно, невідомі кинули в сад на території консульства два коктейлі Молотова. Поруч із місцем події було виявлено викрадений автомобіль. Попередньо йдеться поки що лише про матеріальні збитки, уточнює кореспондент журналу Valeurs Actuelles.

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