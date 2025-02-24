Во Франции возле генерального консульства РФ раздался взрыв — первые подробности

На месте работают около 30 пожарных.

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24 февраля во французском Марселе прогремел взрыв рядом с генеральным консульством РФ. Об этом сообщает BFMTV.

На месте работают около 30 пожарных и правоохранители.

Консульство расположено на авеню Амбруаз-Паре, в 8-м округе. В округе сгруппированы многие консульства, в том числе Египет, Тунис, Армения и Сан-Томе и Принсипи.

Вероятно, неизвестные бросили в сад на территории консульства два коктейля Молотова. Рядом с местом происшествия был обнаружен угнанный автомобиль. Предварительно речь пока идет только о материальном ущербе, уточняет корреспондент журнала Valeurs Actuelles.

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