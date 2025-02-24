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Военнослужащие могут получить бесплатную юридическую помощь — что нужно знать

10:16, 24 февраля 2025
Как защитникам и защитницам получить бесплатную правовую помощь.
Военнослужащие могут получить бесплатную юридическую помощь — что нужно знать
Фото: nova.net.ua
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В Украине все военнослужащие могут получить безвозмездную первичную юридическую помощь. Об этом напомнили в Министерстве юстиции.

Первичная юридическая помощь включает следующие виды юридических услуг: предоставление правовой информации; предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам; составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера); предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной юридической помощи и медиации.

При необходимости предоставляется помощь с получением статуса участника боевых действий (УБД).

Ветераны войны имеют право также на безвозмездную вторичную помощь: защиту; осуществление представительства интересов лиц, имеющих право на безвозмездную вторичную юридическую помощь, в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами; составление документов процессуального характера.

В настоящее время работают консультационные пункты доступа к безвозмездной юридической помощи в различных учреждениях: в помещениях воинских частей, комиссариатов, госпиталей, ветеранских пространств, общественных и благотворительных организаций, которые занимаются защитой прав и интересов указанной категории лиц, и других учреждений.

При работе таких пунктов доступа военнослужащие могут получить безвозмездную первичную юридическую помощь.

Такие пункты доступа функционируют в госпиталях в Закарпатской, Львовской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской областях.

Также военнослужащие могут обратиться за БПД во время работы консультационных пунктов, функционирующих в помещениях ЦНАПов, сельских и поселковых советов, территориальных общин и специализированных учреждений для поддержки ветеранов и т.д.

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