Військовослужбовці можуть отримати безоплатну правничу допомогу — що потрібно знати

Як захисникам і захисницям отримати безоплатну правничу допомогу.

Фото: nova.net.ua

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В Україні усі військовослужбовці можуть отримати безоплатну первинну правничу допомогу. Про це нагадали у Міністерстві юстиції.

Первинна правнича допомога включає такі види правничих послуг: надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації.

За потреби надається допомога з отриманням статусу учасника бойових дій (УБД).

Ветерани війни мають право також на безоплатну вторинну правничу допомогу: захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Наразі працюють консультаційні пункти доступу до безоплатної правничої допомоги у різних установах: в приміщеннях військових частин, комісаріатів, госпіталів, ветеранських просторів, громадських та благодійних організацій, які опікуються захистом прав та інтересів зазначеної категорії осіб, та інших установ.

Під час роботи таких пунктів доступу військовослужбовці можуть отримати безоплатну первинну правничу допомогу.

Так, наприклад, такі пункти доступу функціонують у госпіталях у Закарпатській, Львівській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській та Черкаській областях.

Також військовослужбовці можуть звернутися за БПД під час роботи консультаційних пунктів, які функціонують у приміщеннях ЦНАПів, сільських та селищних рад, територіальних громадах та спеціалізованих закладів для підтримки ветеранів тощо.

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