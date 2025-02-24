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Теневый флот, финансы, торговля и оборона — Совет ЕС согласовал 16-й пакет санкций против России

09:58, 24 февраля 2025
Пакет касается жизненно важных секторов российской экономики.
Теневый флот, финансы, торговля и оборона — Совет ЕС согласовал 16-й пакет санкций против России
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На третью годовщину начала полномасштабного вторжения Совет ЕС согласовал 16 пакет санкций против РФ. Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

Пакет касается жизненно важных секторов российской экономики. Список включает 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Введены ограничения на поставки России программного обеспечения, оборудования и технологий для добычи нефти и газа.

Новые ограничения касаются российского теневого флота, его нефтяных танкеров, банков, пропагандистов, компаний в секторах технологий, обороны, финансов, торговли.

ЕС отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT в новом пакете санкций, а также запретил вещание в Европе 8 росСМИ.

Также Совет установил два новых критерия, позволяющих ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или извлекает выгоду от российского ВПК.

Санкции также вводятся и против Беларуси. Они отражают связанные с торговлей санкции, согласованные против РФ.

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