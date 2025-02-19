Посли ЄС затвердили 16-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти РФ.

Фото: ukr.radio

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У середу, 19 лютого, посли Європейського Союзу погодили 16-й пакет санкцій против РФ у відповідь на її повномасштабну агресію проти України. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк на своїй сторінці у соцмережі Х.

За його словами, офіційно новий санкційний пакет буде схвалений міністрами закордонних справ країн ЄС наступного понеділка, 24 лютого, – у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи дану новину, заявив, що 16-й пакет санкцій проти РФ - це добре, але вже потрібно готувати 17-й.

«Вважаю, що санкції є одним з ключових механізмів стримування російського бажання вбивати більше.

Також необхідні додаткові ресурси обмеження російського ВПК і контролю над озброєннями росії», - заявив він.

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