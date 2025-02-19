СБУ затримала чотирьох неповнолітніх, які влаштували теракт у Миколаєві, під час якого загинули військові

За інструкцією ворога, підозрювані виготовили саморобний вибуховий пристрій, сховали його у рюкзак і передали 42-річній жінці.

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Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх, які на замовлення РФ вчинили теракт в Миколаєві, під час якого загинули троє військових, також на місці загинула і жінка, яка принесла вибухівку. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Контррозвідка СБУ затримала співучасників злочину «по гарячих слідах». Ними виявилося четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку «легких грошей».

За інструкцією спецслужб РФ юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак та передали цю «посилку» 42-річній мешканці сусіднього селища.

СБУ вказує, що в обмін на обіцянку «швидкого заробітку» з РФ жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати «сумку з грошима» місцевому жителю.

«Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, росіяни дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок події жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За наявною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як «зайвого» свідка теракту.

Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки «залягли на дно» по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів.

Там їх затримали українські правоохоронці. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами контактів з фсб, а також і компоненти для виготовлення СВП.

Наразі 4-м фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей).

Зловмисники перебувають під вартою. Незважаючи на юний вік, їм загрожує довічне позбавлення волі.

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