СБУ задержала четырех несовершеннолетних, устроивших теракт в Николаеве, во время которого погибли военные

По инструкции врага подозреваемые изготовили самодельное взрывное устройство, спрятали его в рюкзак и передали 42-летней женщине.

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Правоохранители задержали четырех несовершеннолетних, которые по заказу РФ совершили теракт в Николаеве, во время которого погибли три военных, также на месте погибла и женщина, которая принесла взрывчатку. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Контрразведка СБУ задержала соучастников преступления «по горячим следам». Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Телеграмм-каналы по поиску «легких денег».

По инструкции спецслужб РФ юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство, спрятали его в рюкзак и передали эту «посылку» 42-летней жительнице соседнего поселка.

СБУ указывает, что в обмен на обещание «быстрого заработка» из РФ женщина приехала в Николаев, чтобы передать «сумку с деньгами» местному жителю.

«Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковке у кафе, где стояла группа украинских военных. Как только женщина приблизилась к ним, россияне дистанционно активировали СВУ по вызову на мобильный телефон», — говорится в сообщении.

В результате происшествия женщина и трое военных погибли на месте, еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

По имеющейся информации, враг заранее подготовил ликвидацию своей агентки как «лишнего» свидетеля теракта.

Между тем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки «залегли на дно» по своим домам, где ожидали денег от оккупантов.

Там их задержали правоохранители. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с подтверждениями контактов с фсб, а также компоненты для изготовления СВУ.

В настоящее время 4-м фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей).

Злоумышленники находятся под стражей. Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы.

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