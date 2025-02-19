Послы ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России

После Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против РФ.

Фото: ukr.radio

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В среду, 19 февраля, послы Европейского Союза согласовали 16-й пакет санкций против РФ в ответ на ее полномасштабную агрессию против Украины. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в соцсети Х.

По его словам, официально новый санкционный пакет будет одобрен министрами иностранных дел стран ЕС в следующий понедельник, 24 февраля, – в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя данную новость, заявил, что 16-й пакет санкций против РФ – это хорошо, но уже нужно готовить 17-й.

«Считаю, что санкции являются одним из ключевых механизмов сдерживания российского желания убивать больше.

Также необходимы дополнительные ресурсы для ограничения российского ВПК и контроля над вооружениями россии», - заявил он.

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