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Где хранятся бумажные регистрационные дела на недвижимость и кто за это отвечает

14:46, 24 февраля 2025
Следует отличать документы регистрационных дел на недвижимое имущество, открытые с 2013 года по Закону «О государственной регистрации прав», от хранящихся в бюро технической инвентаризации.
Где хранятся бумажные регистрационные дела на недвижимость и кто за это отвечает
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, кто и где хранит регистрационные дела на недвижимое имущество в бумажной форме.

Там указали, что в первую очередь следует отличать документы регистрационных дел на недвижимое имущество, открытые в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» с 2013 года, от документов регистрационных дел на недвижимое имущество, хранящихся бюро технической инвентаризации.

До реформи сфери державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яка відбулася з 1.01.2013, реєстраційні та інвентаризаційні справи велись бюро технічної інвентаризації. Зазначені реєстраційні та інвентаризаційні справи досі залишаються на зберіганні у відповідних бюро технічної інвентаризації.

В матеріалах вищезазначених реєстраційних та інвентаризаційних справ зберігаються документи, передбачені Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 07.02.2002, Правилами державної реєстрації об’єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженими наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 56 від 13.12.1995, Інструкцією про порядок реєстрації будинків та домоволодінь у містах і селищах міського типу Української РСР від 31.01.1966, а також інші документи, передбачені законодавчими актами ХХ сторіччя.

Зверніть увагу, що на теперішній час витребування копій цих документів від бюро технічної інвентаризації здійснюється судом відповідно до п. 3 гл. 11 р. ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5.

З 1.01.2013 повноважень щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно набули управління юстиції, створені відповідно до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, які також забезпечували формування та зберігання реєстраційних справ в паперовій формі.

З 1.01.2016 повноваження щодо реєстрації речових прав було передано до відповідних суб’єктів державної реєстрації.

Реєстраційні справи, відкриті на об’єкти нерухомого майна управліннями юстиції з 1.01.2013 по 31.12.2015, були передані, відповідно до пп. 3 п. 3. постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, до відповідних суб’єктів державної реєстрації, які повинні забезпечувати зберігання реєстраційних справ.

В паперовій формі реєстраційні справи формувались до набрання 16.01.2020 чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» від 5.12.2019 № 340-ІХ.

В той період, якщо державний реєстратор (зокрема і нотаріус) здійснював реєстраційну дію, документи (їх копії) він пересилав для долучення до реєстраційної справи в паперовій формі до відповідного суб’єкта згідно із р. VI Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5.

До набрання чинності нового Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, управліннями юстиції видавались свідоцтва та витяги на спеціальних бланках документів інформації системи Міністерства юстиції України.

На сьогодні ці управління юстиції ліквідовані без правонаступництва, дублікати таких документів не видаються. Проте, відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону, все, що було зареєстровано в Державному реєстрі прав, є дійсним навіть без документарного підтвердження, лише за наявності запису в Державному реєстрі прав. Навіть п. 3 гл. 7 р. І та абз. 2 пп. 1.2. гл. 2 р. ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, це передбачає. Тобто майно можна відчужити за договором лише на підставі відомостей в Державному реєстрі прав.

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