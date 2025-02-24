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Правомерно ли уволить мобилизованного работника с работы в период службы — ответ Гоструда

10:34, 24 февраля 2025
За работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняются место работы и должность.
Правомерно ли уволить мобилизованного работника с работы в период службы — ответ Гоструда
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, существуют ли законные основания для увольнения работника с работы в период службы по призыву во время мобилизации.

Частью третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины с изменениями предусмотрено, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность.

Вместе с тем трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника).

Ранее Пенсионный фонд разъяснил, кто оплачивает листок нетрудоспособности во время мобилизации.

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