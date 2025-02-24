Правомерно ли уволить мобилизованного работника с работы в период службы — ответ Гоструда

За работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняются место работы и должность.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, существуют ли законные основания для увольнения работника с работы в период службы по призыву во время мобилизации.

Частью третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины с изменениями предусмотрено, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность.

Вместе с тем трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника).

Ранее Пенсионный фонд разъяснил, кто оплачивает листок нетрудоспособности во время мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.