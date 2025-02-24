Чи правомірно звільнити мобілізованого працівника з роботи у період служби — відповідь Держпраці

За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігаються місце роботи і посада.

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи існують законні підстави для звільнення працівника з роботи у період служби за призовом під час мобілізації.

Частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України зі змінами передбачено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада.

Разом з тим, трудові відносини з працівником, призваним на військову службу, можуть бути припинені за бажанням працівника або за угодою сторін (на підставі заяви працівника).

Раніше Пенсійний фонд роз’яснив, хто оплачує листок непрацездатності під час мобілізації.

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