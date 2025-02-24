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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до трьох судів

09:40, 24 лютого 2025
Комісія розгляне питання про відрядження вісьмох суддів до судів Житомирської області та Києва.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до трьох судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області – 2 суддів;

до Солом’янського районного суду міста Києва – 4 суддів.

Дата і час розгляду питання: 19 березня 2025 року о о 10:00;

до Житомирського районного суду Житомирської області – 2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 26 березня 2025 року о 10:00.

Розгляд питання відбуватиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

  • з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
  • у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.

Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.

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