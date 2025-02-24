ВККС розгляне питання про відрядження суддів до трьох судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:
до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області – 2 суддів;
до Солом’янського районного суду міста Києва – 4 суддів.
Дата і час розгляду питання: 19 березня 2025 року о о 10:00;
до Житомирського районного суду Житомирської області – 2 суддів.
Дата і час розгляду питання: 26 березня 2025 року о 10:00.
Розгляд питання відбуватиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:
1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);
2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).
Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.
Форма подання документів – паперова та/або електронна.
Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).
Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:
поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
електронна адреса: [email protected].
Час для особистого подання документів:
Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.
Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.
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