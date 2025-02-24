ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в три суда

Комиссия рассмотрит вопрос о командировке восьми судей в суды Житомирской области и Киева.

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила вопрос о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Коростенский горрайонный суд Житомирской области – 2 судей;

в Соломенский районный суд города Киева – 4 судей.

Дата и время рассмотрения вопроса: 19 марта 2025 в 10:00;

в Житомирский районный суд Житомирской области – 2 судей.

Дата и время рассмотрения вопроса: 26 марта 2025 в 10:00.

Рассмотрение вопроса будет проходить в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;

у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.

Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.

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