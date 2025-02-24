Стармер и Макрон попытаются убедить Трампа отказаться от двусторонних переговоров с РФ

В обмен на это лидеры предложат европейские обязательства по будущей безопасности Украины.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласовали позиции по поддержке Украины перед визитом в США. Об этом сообщает The Times.

Они готовят президенту США «единственное послание к Украине».

В частности, во время встречи с Дональдом Трампом европейские лидеры попытаются убедить его не вести двусторонние мирные переговоры с РФ в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем.

По данным Politico, предложения Макрона Трампа, вероятно, включают в себя развертывание европейских миротворческих сил в Украине в случае договоренности о прекращении огня из РФ.

«Это включает в себя европейский вклад около 30 000 военных, причем Великобритания и Франция берут на себя ведущую роль», - сказал дипломат ЕС.

Британский и французский лидеры проведут встречи с президентом США.

Стармер встретится с Трампом в четверг, 27 февраля, а Макрон в понедельник, 24 февраля.

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