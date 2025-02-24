Стармер и Макрон попытаются убедить Трампа отказаться от двусторонних переговоров с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласовали позиции по поддержке Украины перед визитом в США. Об этом сообщает The Times.
Они готовят президенту США «единственное послание к Украине».
В частности, во время встречи с Дональдом Трампом европейские лидеры попытаются убедить его не вести двусторонние мирные переговоры с РФ в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем.
По данным Politico, предложения Макрона Трампа, вероятно, включают в себя развертывание европейских миротворческих сил в Украине в случае договоренности о прекращении огня из РФ.
«Это включает в себя европейский вклад около 30 000 военных, причем Великобритания и Франция берут на себя ведущую роль», - сказал дипломат ЕС.
Британский и французский лидеры проведут встречи с президентом США.
Стармер встретится с Трампом в четверг, 27 февраля, а Макрон в понедельник, 24 февраля.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.