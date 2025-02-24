Стармер і Макрон спробують переконати Трампа відмовитися від двосторонніх переговорів з РФ

В обмін на це лідери запропонують європейські зобов’язання щодо майбутньої безпеки України.

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Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер узгодили позиції щодо підтримки України перед візитом до США. Про це повідомляє The Times.

Вони готують президенту США «єдине послання щодо України».

Зокрема, під час зустрічі з Дональдом Трампом європейські лідери спробують переконати його не вести двосторонні мирні переговори з РФ в обмін на європейські зобов'язання із забезпечення безпеки України в майбутньому.

За даними Politico, пропозиції Макрона Трампу, ймовірно, включають розгортання європейських миротворчих сил в Україні у разі домовленості щодо припинення вогню з РФ.

«Це включає в себе європейський внесок близько 30 000 військових, причому Велика Британія і Франція беруть на себе провідну роль», — сказав дипломат ЄС.

Британський та французький лідери проведуть окремі зустрічі з президентом США.

Стармер зустрінеться із Трампом у четвер, 27 лютого, а Макрон у понеділок, 24 лютого.

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