Тіньовий флот, фінанси, торгівля та оборона — Рада ЄС погодила 16-й пакет санкцій проти Росії

Пакет торкається життєво важливих секторів російської економіки.

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На третю річницю початку повномасштабного вторгнення Рада ЄС погодила 16-й пакет санкцій проти РФ. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Пакет торкається життєво важливих секторів російської економіки. Список включає 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Введено обмеження на постачання Росії програмного забезпечення, обладнання та технологій для видобутку нафти та газу.

Нові обмеження стосуються російського тіньового флоту, її нафтових танкерів, банків, пропагандистів, компаній у секторах технологій, оборони, фінансів, торгівлі.

ЄС відключив 13 російських банків від платіжної системи SWIFT у новому пакеті санкцій, а також заборонив мовлення в Європі 8 росЗМІ.

Також Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського ВПК.

Санкції також вводять і проти Білорусі. Вони віддзеркалюють пов’язані з торгівлею санкції, узгоджені проти РФ.

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