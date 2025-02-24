У Вінниці у школах через грип та ГРВІ продовжили дистанційне навчання

Школярі Вінницької міської територіальної громади продовжать навчання в онлайн-форматі.

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У школах Вінниці через ситуацію з захворюваністю на грип та ГРВІ дистанційне навчання продовжили до 26 лютого. Про це повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, пише Укрінформ.

«З понеділка по середу, 24-26 лютого, всі школярі Вінницької міської територіальної громади продовжать навчання в онлайн-форматі. Ми його продовжуємо, аби мінімізувати ризики для здоров'я дітей в умовах зростання захворюваності на грип та ГРВІ», – повідомила Яценко.

Як вказала посадовиця, це рішення стосується не тільки загальноосвітніх шкіл, але й закладів позашкільної та позашкільної мистецької освіти всіх форм власності.

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