Київ на 6 місці за рівнем забрудненості повітря — столицю поглинув пил

У Києві зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря через накопичення пилу.

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24 лютого у Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

«Фіксується підвищення концентрації завислих речовин», — вказали в КМДА.

Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).

Маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

Киянам рекомендують до поліпшення ситуації зі станом повітря зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води.

«Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум», — додали в адміністрації.

Наразі, за даними IQAir Київ посідає 6 місце серед назабрудненіших міст у світі за станом повітря.

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