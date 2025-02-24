Еврокомиссия предложила новый пакет для полной интеграции Украины в энергорынок ЕС

Европейская комиссия предложила Украине новый пакет поддержки для обеспечения безопасности ее энергетической системы и обеспечения ее полной интеграции в европейский энергетический рынок. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
В частности, этот пакет обеспечит полное соединение рынка электроэнергии Украины с ЕС, а также дальнейшую интеграцию в газовый сектор ЕС. «Это также повысит безопасность поставок в Украину и устойчивость ее энергетической системы благодаря значительному ускорению внутреннего производства электроэнергии из возобновляемых источников», - отмечается в пресс-релизе.
В ЕК отметили, что этот пакет позволит полностью соединить рынок электроэнергии Украины с ЕС до начала 2027 года вместе с Молдовой, а также дальнейшую интеграцию в газовый сектор ЕС при условии, что Украина «значительно ускорит необходимые рыночные реформы».
«Это также усилит безопасность поставок в Украину и регионе в целом, поскольку Комиссия будет помогать с необходимыми закупками газа. Важно то, что благодаря значительному ускорению внутреннего производства электроэнергии из возобновляемых источников этот пакет повысит общую устойчивость украинской энергетической системы», - утверждается в прессрелизе.
Отмечается, что полная интеграция Украины в энергетический рынок ЕС будет частью общих гарантий безопасности, которые ЕС может предоставить, а также эффективным предварительным условием для реконструкции, поскольку энергетическая безопасность является ключевой для обеспечения потока инвестиций по всей стране.
Комментируя предложенный пакет, Урсула фон дер Ляен сказала: «В течение трех лет Россия пыталась погрузить Украину во тьму, неустанно атакуя энергетическую инфраструктуру. Это нужно прекратить навсегда. Благодаря пакету, который мы предлагаем сегодня, Европа обеспечит Украине устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему. Больше возобновляемой энергии и полная интеграция энергетических рынков будут способствовать большей энергетической безопасности как для Украины, так и для Европейского Союза».
Пакет энергетической безопасности и интеграции для Украины
Пакет, который предлагается сегодня в Киеве, состоит из:
Эти новые меры будут базироваться на поддержке ЕС в размере более 2 миллиардов евро, предоставленной за последние три года для повышения устойчивости энергетической системы Украины и гарантирования доступа людей к энергии. Поддержка будет оказываться в основном через Фонд энергетической поддержки Украины, Механизм гражданской защиты ЕС, а также гуманитарную помощь и поступления от замороженных российских активов.
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