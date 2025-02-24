Практика судов
  1. В Украине

Еврокомиссия предложила новый пакет для полной интеграции Украины в энергорынок ЕС

11:10, 24 февраля 2025
ЕК предложила Украине новый пакет поддержки для обеспечения безопасности ее энергетической системы и полной интеграции в европейский энергетический рынок.
Еврокомиссия предложила новый пакет для полной интеграции Украины в энергорынок ЕС
Источник фото: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия предложила Украине новый пакет поддержки для обеспечения безопасности ее энергетической системы и обеспечения ее полной интеграции в европейский энергетический рынок. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

В частности, этот пакет обеспечит полное соединение рынка электроэнергии Украины с ЕС, а также дальнейшую интеграцию в газовый сектор ЕС. «Это также повысит безопасность поставок в Украину и устойчивость ее энергетической системы благодаря значительному ускорению внутреннего производства электроэнергии из возобновляемых источников», - отмечается в пресс-релизе.

В ЕК отметили, что этот пакет позволит полностью соединить рынок электроэнергии Украины с ЕС до начала 2027 года вместе с Молдовой, а также дальнейшую интеграцию в газовый сектор ЕС при условии, что Украина «значительно ускорит необходимые рыночные реформы».

«Это также усилит безопасность поставок в Украину и регионе в целом, поскольку Комиссия будет помогать с необходимыми закупками газа. Важно то, что благодаря значительному ускорению внутреннего производства электроэнергии из возобновляемых источников этот пакет повысит общую устойчивость украинской энергетической системы», - утверждается в прессрелизе.

Отмечается, что полная интеграция Украины в энергетический рынок ЕС будет частью общих гарантий безопасности, которые ЕС может предоставить, а также эффективным предварительным условием для реконструкции, поскольку энергетическая безопасность является ключевой для обеспечения потока инвестиций по всей стране.

Комментируя предложенный пакет, Урсула фон дер Ляен сказала: «В течение трех лет Россия пыталась погрузить Украину во тьму, неустанно атакуя энергетическую инфраструктуру. Это нужно прекратить навсегда. Благодаря пакету, который мы предлагаем сегодня, Европа обеспечит Украине устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему. Больше возобновляемой энергии и полная интеграция энергетических рынков будут способствовать большей энергетической безопасности как для Украины, так и для Европейского Союза».

Пакет энергетической безопасности и интеграции для Украины

Пакет, который предлагается сегодня в Киеве, состоит из:

  • Пакет будет способствовать интеграции рынка электроэнергии с ЕС до весны 2027 года вместе с Молдовой, а также дальнейшей интеграции в газовом секторе ЕС. Это станет возможным, если Украина ускорит выполнение существующих обязательств в рамках Плана Украины и Энергетического Сообщества по законодательным, регуляторным рамкам и рамкам обязательств по предоставлению общественных услуг. Это включает в себя создание механизма поддержки уязвимых домохозяйств.
  • Комиссия будет способствовать финансированию закупок газа, особенно через украинский механизм вместе с его партнерами-исполнителями. Это приведет к наличию значительных запасов газа для обеспечения безопасности поставок, что принесет пользу как Украине, так и региону в целом.
  • Пакет ускорит инвестиции в возобновляемые источники энергии, добавив до 1,5 ГВт генерирующих мощностей. Это примерно на 25% увеличивает общую мощность производства возобновляемой энергии в Украине. Поддержка будет предоставлена ​​со стороны Украинского фонда.

Эти новые меры будут базироваться на поддержке ЕС в размере более 2 миллиардов евро, предоставленной за последние три года для повышения устойчивости энергетической системы Украины и гарантирования доступа людей к энергии. Поддержка будет оказываться в основном через Фонд энергетической поддержки Украины, Механизм гражданской защиты ЕС, а также гуманитарную помощь и поступления от замороженных российских активов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Киеве начался саммит с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского, видео

24 февраля проходит пленарное заседание «Поддерживай Украину».

Верховный Суд в 2024 году отменил более 50% оправдательных приговоров

Количество отменных Верховным Судом оправдательных приговоров уменьшилось, но все же остается на высоком уровне.

Верховный Суд указал, что запись в трудовой книжке не является безусловным доказательством работы лица при наличии обоснованных сомнений в достоверности данных

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, отметив, что наличие записи в трудовой книжке не является основанием для зачисления периода работы в страховой стаж.

Кабмин поставил задачу разработать законопроект о внесудебном разрешении потребительских споров

Предлагается предоставить возможности потребителям и субъектам хозяйствования быстро разрешать как внутренние, так и трансграничные потребительские споры, не обращаясь в суд.

Заведения высшего образования МВД, СБУ, высшие военные учебные заведения лишат права готовить юристов — Комитет одобрил концепцию реформы

Комитетом одобрена концепция реформирования высшего юридического образования и первичного доступа к юридической профессии, которая предусматривает запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях – дальше будут готовить законопроект.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду