Еврокомиссия предложила новый пакет для полной интеграции Украины в энергорынок ЕС

ЕК предложила Украине новый пакет поддержки для обеспечения безопасности ее энергетической системы и полной интеграции в европейский энергетический рынок.

Источник фото: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия предложила Украине новый пакет поддержки для обеспечения безопасности ее энергетической системы и обеспечения ее полной интеграции в европейский энергетический рынок. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

В частности, этот пакет обеспечит полное соединение рынка электроэнергии Украины с ЕС, а также дальнейшую интеграцию в газовый сектор ЕС. «Это также повысит безопасность поставок в Украину и устойчивость ее энергетической системы благодаря значительному ускорению внутреннего производства электроэнергии из возобновляемых источников», - отмечается в пресс-релизе.

В ЕК отметили, что этот пакет позволит полностью соединить рынок электроэнергии Украины с ЕС до начала 2027 года вместе с Молдовой, а также дальнейшую интеграцию в газовый сектор ЕС при условии, что Украина «значительно ускорит необходимые рыночные реформы».

«Это также усилит безопасность поставок в Украину и регионе в целом, поскольку Комиссия будет помогать с необходимыми закупками газа. Важно то, что благодаря значительному ускорению внутреннего производства электроэнергии из возобновляемых источников этот пакет повысит общую устойчивость украинской энергетической системы», - утверждается в прессрелизе.

Отмечается, что полная интеграция Украины в энергетический рынок ЕС будет частью общих гарантий безопасности, которые ЕС может предоставить, а также эффективным предварительным условием для реконструкции, поскольку энергетическая безопасность является ключевой для обеспечения потока инвестиций по всей стране.

Комментируя предложенный пакет, Урсула фон дер Ляен сказала: «В течение трех лет Россия пыталась погрузить Украину во тьму, неустанно атакуя энергетическую инфраструктуру. Это нужно прекратить навсегда. Благодаря пакету, который мы предлагаем сегодня, Европа обеспечит Украине устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему. Больше возобновляемой энергии и полная интеграция энергетических рынков будут способствовать большей энергетической безопасности как для Украины, так и для Европейского Союза».

Пакет энергетической безопасности и интеграции для Украины

Пакет, который предлагается сегодня в Киеве, состоит из:

Пакет будет способствовать интеграции рынка электроэнергии с ЕС до весны 2027 года вместе с Молдовой, а также дальнейшей интеграции в газовом секторе ЕС. Это станет возможным, если Украина ускорит выполнение существующих обязательств в рамках Плана Украины и Энергетического Сообщества по законодательным, регуляторным рамкам и рамкам обязательств по предоставлению общественных услуг. Это включает в себя создание механизма поддержки уязвимых домохозяйств.

Комиссия будет способствовать финансированию закупок газа, особенно через украинский механизм вместе с его партнерами-исполнителями. Это приведет к наличию значительных запасов газа для обеспечения безопасности поставок, что принесет пользу как Украине, так и региону в целом.

Пакет ускорит инвестиции в возобновляемые источники энергии, добавив до 1,5 ГВт генерирующих мощностей. Это примерно на 25% увеличивает общую мощность производства возобновляемой энергии в Украине. Поддержка будет предоставлена ​​со стороны Украинского фонда.

Эти новые меры будут базироваться на поддержке ЕС в размере более 2 миллиардов евро, предоставленной за последние три года для повышения устойчивости энергетической системы Украины и гарантирования доступа людей к энергии. Поддержка будет оказываться в основном через Фонд энергетической поддержки Украины, Механизм гражданской защиты ЕС, а также гуманитарную помощь и поступления от замороженных российских активов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.